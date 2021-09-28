Сумська бібліотека проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая

Цього року вона спрямована на допомогу вихованцям Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, для яких збирають матеріали для творчості, розвиваючі ігри, книги, спортивний інвентар та інше.
Акція триватиме по 16 грудня.
Охочі долучитися до доброї справи можуть приносити подарунки до відділу літератури з мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6; І поверх; понеділок–четвер: 9:00 – 20:00; субота, неділя: 10:00 – 18:30).
Тел. для довідок: (066) 9616255, (0542) 22-13-76.
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