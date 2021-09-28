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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:41245

Сумська бібліотека проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка та Сумський клуб мандрівників вже більше десяти років організовують благодійну акцію «Мандрівник Миколай – на гостину завітай».

Цього року вона спрямована на допомогу вихованцям Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, для яких збирають матеріали для творчості, розвиваючі ігри, книги, спортивний інвентар та інше.

Акція триватиме по 16 грудня.

Охочі долучитися до доброї справи можуть приносити подарунки до відділу літератури з мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6; І поверх; понеділок–четвер: 9:00 – 20:00; субота, неділя: 10:00 – 18:30).

Тел. для довідок: (066) 9616255, (0542) 22-13-76.

 
 
Общество Благотворительность
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