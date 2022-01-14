На Сумщине состязались шахматисты Закончился открытый областной турнир по шахматам среди мужчин и женщин, который проходил с 18 по 22 февраля.

В нем приняли участие 39 шахматистов из Ямполя, Глухова, Краснопольского района и Сумы. Победители получили грамоты, медали, кубки и призы. Победителями стали среди мужчин: 1 место – Рудак Владимир, 2 место — Ольштынский Алексей, 3 место — Семенов Николай, 4 место — Липко Артем (Ямполь), 5 место — Рогоз Владислав. Среди женщин: 1 место — Ащаулова Татьяна, 2 место — Кельбас Анастасия, 3 место — Щербакова Зоя, 4 место — Павлова Ольга. Среди ветеранов: 1 место — Федченко Владимир, 2 место — Тихоновский Владимир, 3 место— Закаблук Георгий, 4 место — Рыбалко Владимир.