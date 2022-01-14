На Сумщине состязались шахматисты

В нем приняли участие 39 шахматистов из Ямполя, Глухова, Краснопольского района и Сумы. Победители получили грамоты, медали, кубки и призы.
Победителями стали среди мужчин:
1 место – Рудак Владимир,
2 место — Ольштынский Алексей,
3 место — Семенов Николай,
4 место — Липко Артем (Ямполь),
5 место — Рогоз Владислав.
Среди женщин:
1 место — Ащаулова Татьяна,
2 место — Кельбас Анастасия,
3 место — Щербакова Зоя,
4 место — Павлова Ольга.
Среди ветеранов:
1 место — Федченко Владимир,
2 место — Тихоновский Владимир,
3 место— Закаблук Георгий,
4 место — Рыбалко Владимир.
13 февраля закончился Открытый областной турнир по шахматам среди школьников на «Кубок Сумской ОГА»....
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та Федерація шахів Сумської області проводять у Сумах Кубок Сумської ОДА та...
23 января в Сумах прошел Первый общенациональный шахматный SHOKK турнир....
22 января в клубе «Интеллект» CумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Дню Соборности Украины....
9 января в Сумском Дворце детей и юношества прошли традиционные и любимые соревнования под названием «Папа, мама, я – шахматная...