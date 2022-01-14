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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине состязались шахматисты

Закончился открытый областной турнир по шахматам среди мужчин и женщин, который проходил с 18 по 22 февраля.

В нем приняли участие 39 шахматистов из Ямполя, Глухова, Краснопольского района и Сумы. Победители получили грамоты, медали, кубки и призы.

Победителями стали среди мужчин:

1 место – Рудак Владимир,

2 место — Ольштынский Алексей,

3 место — Семенов Николай,

 4 место — Липко Артем (Ямполь),

5 место — Рогоз Владислав.

Среди женщин:

1 место — Ащаулова Татьяна,

2 место — Кельбас Анастасия,

3 место — Щербакова Зоя,

4 место — Павлова Ольга.

Среди ветеранов:

1 место — Федченко Владимир,

 2 место — Тихоновский Владимир,

3 место— Закаблук Георгий,

4 место — Рыбалко Владимир.

Спорт Турнир Шахматы
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