Сумчани запрошують на інтернет-турнір з шахів

Змагання проходять за швейцарською системою у 5 турів.
19.00 – Початок змагань на платформі lichess.org.
Контроль часу на партію – 10+2 хв.
1. Приєднатися до клубу Сумщина .
2. Перейти за посиланням до турніру.
Україна-це МИ. Шахісти-це інтелект нації.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!
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