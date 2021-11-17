В Сумах играли в шахматы в барбершопе

Игры с участием 21 шахматиста (20 мужчин и 1 женщина) организовали барбершоп и Сумская областная федерация шахмат. В итоге чемпионом стал Сергей Подрез, второй - Татьяна Ащаулова, третьим – Анатолий Молошный.
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8 января в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный празднованию Нового года и Рождества Христового....
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