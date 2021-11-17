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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:37420

В Сумах играли в шахматы в барбершопе

23 января в Сумах прошел Первый общенациональный шахматный SHOKK турнир.

Игры с участием 21 шахматиста (20 мужчин и 1 женщина) организовали барбершоп и Сумская областная федерация шахмат. В итоге чемпионом стал Сергей Подрез, второй - Татьяна Ащаулова, третьим – Анатолий Молошный.

Спорт Шахматы
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
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