В Сумах играли в шахматы в барбершопе 23 января в Сумах прошел Первый общенациональный шахматный SHOKK турнир.

Игры с участием 21 шахматиста (20 мужчин и 1 женщина) организовали барбершоп и Сумская областная федерация шахмат. В итоге чемпионом стал Сергей Подрез, второй - Татьяна Ащаулова, третьим – Анатолий Молошный.