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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Сумы приняли Чемпионат Украины по кикбоксингу

18-20 февраля 2022 года в городе Сумы прошел Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди школьников и студентов.

Воспитанники Сумской МДЮСШ "Колос", Сумской областной Федерации кикбоксинга WAKO и Спорт Клуб BALU завоевали 16 медалей:

1 место

Шкуро Евгений – 69 кг, кик – лайт;

Вода Даниил – 40 кг, фул – контакт;

Лепко Арсений – 63 кг, фул – контакт;

Филоненко Владислав – 34 кг, фул – контакт;

Бруква Тамара – 70 кг, фул – контакт;

2 место

Приходченко Назар – 60 кг, лоу – кик;

Осадчий Илья – 54 кг, Фул – контакт;

Савицкий Дмитрий – 38 кг, фул – контакт;

Стадник Виталий – 48 кг, фул – контакт;

Трофимцов Владислав – 34 кг, фул – контакт;

Николаенко Богдан – 69 кг, лайт – контакт;

3 место

Николаенко Богдан – 69 кг, кик – лайт;

Бондаренко Александр – 37 кг, кик – Лайт;

Мищенко Алина – 50 кг, Лайт – контакт;

Шкуро Евгений – 68 кг, лайт – контакт;

Зленко Арсений – 38 кг, фул – контакт;

Подготовили спортсменов тренеры – Штейнингер В.Е. и Кривопишин В.А.

Спорт Кикбоксинг Чемпионат Украины
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