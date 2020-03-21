Сумы приняли Чемпионат Украины по кикбоксингу

Воспитанники Сумской МДЮСШ "Колос", Сумской областной Федерации кикбоксинга WAKO и Спорт Клуб BALU завоевали 16 медалей:
1 место
Шкуро Евгений – 69 кг, кик – лайт;
Вода Даниил – 40 кг, фул – контакт;
Лепко Арсений – 63 кг, фул – контакт;
Филоненко Владислав – 34 кг, фул – контакт;
Бруква Тамара – 70 кг, фул – контакт;
2 место
Приходченко Назар – 60 кг, лоу – кик;
Осадчий Илья – 54 кг, Фул – контакт;
Савицкий Дмитрий – 38 кг, фул – контакт;
Стадник Виталий – 48 кг, фул – контакт;
Трофимцов Владислав – 34 кг, фул – контакт;
Николаенко Богдан – 69 кг, лайт – контакт;
3 место
Николаенко Богдан – 69 кг, кик – лайт;
Бондаренко Александр – 37 кг, кик – Лайт;
Мищенко Алина – 50 кг, Лайт – контакт;
Шкуро Евгений – 68 кг, лайт – контакт;
Зленко Арсений – 38 кг, фул – контакт;
Подготовили спортсменов тренеры – Штейнингер В.Е. и Кривопишин В.А.
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