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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах проведуть Кубок ОДА та обласної ради з шахів

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та Федерація шахів Сумської області проводять у Сумах Кубок Сумської ОДА та обласної ради з шахів.

Турнір  відбудеться 18-20 лютого в приміщені ТЦ «Київ» у Сумах.

Реєстрація учасників -- 18 лютого (п’ятниця) о 12:00 –12:30 год.

Відкриття турніру - 18 лютого о 12:30 год. - 1-2 тури,

19 лютого (субота) - початок о 10-00 год. - 3-5 тури,

20 лютого (неділя) - початок о 10:00 год. - 6-7 тури.

Закриття турніру, нагородження учасників о 13-30 год.

Регламент змагань

Змагання особисті. Турнір проводиться за швейцарською системою у 7 турів. Визначення пар комп’ютерне за програмою Swіss-manager, контроль часу - 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Кожний учасник має можливість два рази взяти нічию без гри, крім останніх трьох турів. Про це він повинен повідомити суддівській колегії до жеребкування чергового туру.

Усі змагання проводяться згідно «Правил гри в шахи ФІДЕ» від 01.01.2018 р.

Cтартові благодійні внески, які підуть на призовий фонд - 100 грн.

Попередня реєстрація учасників до 14.02.2022 р.

Уточнення щодо умов організації та проведення турніру та попередню заявку можна надати за моб.т. 0509753409, 0953155172. або за електронною адресою: alinasin@ukr.net.

Спорт Шахматы
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