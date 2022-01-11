В Сумах разыграли Кубок Сумской ОГА по шахматам

В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из Ахтырки, Тростянца, Лебедина, Глухова и Сум. Турнир проходил в ТЦ «Киев». 65 интеллектуалов соревновались в 3-х возрастных категориях.
Победителями и призерами стали:
- среди юношей 2004-2007 г.р. 1-е место – Ольштынский Алексей, 2-е место – Наумов Артур, 3-е – Ткаченко Александр (все – Сумы);
- среди девушек 2004-2007 г.р. 1 – Нижник Мария (Глухов), 2 – Цыганенко Анна (Ахтырка), 3 – Бойко Анастасия (Сумы);
- среди юношей 2008-2011 г.р. 1 – Кельбас Дарий (Глухов), 2 – Диброва Вадим (Ахтырка), 3 – Лемешенко Михаил (Сумы);
- среди девушек 2008-2011 г.р. 1 – Миронова Екатерина, 2 – Наумова Валерия, 3 – Кайдаш Ангелина (все – Сумы);
- среди юношей 2012-2015 г.р. 1 – Сюсюрченко Михаил (Лебедин), 2 – Даутов Максим (Ахтырка), 3 – Бровкин Андрей (Сумы);
- среди девушек 2012-2015 г.р. 1 – Придатко Екатерина (Сумы), 2 – Почема Ладомира, 3 – Морозова Мария (все – Сумы)
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