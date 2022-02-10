На Сумщине ближайшие дни будут аномально теплыми В ближайшие дни в Сумской области ожидается аномально теплая погода, без существенных осадков.

21 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем +3..+8°.

22 февраля: Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..+5°, днем +3..+8°.

23 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем 0..+5°.