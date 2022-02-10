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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:59490

На Сумщине ближайшие дни будут аномально теплыми

В ближайшие дни в Сумской области ожидается аномально теплая погода, без существенных осадков.

21 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем +3..+8°.
22 февраля: Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..+5°, днем +3..+8°.
23 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем 0..+5°.

Общество Прогноз погоды
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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