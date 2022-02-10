На Сумщине ближайшие дни будут аномально теплыми

21 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем +3..+8°.
22 февраля: Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..+5°, днем +3..+8°.
23 февраля: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем 0..+5°.
На выходных погода в Сумской области будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, ожидается аномально теплая, неустойчивая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 18...
Сумской областной гидрометцентр спрогнозировал погоду на три ближайших дня....
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В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы....