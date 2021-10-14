В Сумах ко Дню Соборности провели шахматный турнир

В соревнованиях приняли участие 20 шахматистов - от юных до ветеранов. По условиям регламента на игру соперников отводится 15 минут и 2 с на ход в семи турах.
Победителем стал Николай Семенов, в активе которого 5,5 очков. Вторая строчка за юным Михаилом Лемешенко - 5 очков. Третье место занял 85-летний ветеран шахмат Георгий Закаблук - 5 очков. Лучший результат среди ветеранов до 60 и 60+ у Вячеслава Немыкина - 5 очков и Владимира Тихоновского – 4,5 очков.
Лучший результат среди школьников у Остапа Лемешенко - 3 очка. У женщин лучший результат у Анастасии Кельбас – 3,5 очков из Глухова.
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