В Сумах ко Дню Соборности провели шахматный турнир 22 января в клубе «Интеллект» CумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Дню Соборности Украины.

В соревнованиях приняли участие 20 шахматистов - от юных до ветеранов. По условиям регламента на игру соперников отводится 15 минут и 2 с на ход в семи турах.

Победителем стал Николай Семенов, в активе которого 5,5 очков. Вторая строчка за юным Михаилом Лемешенко - 5 очков. Третье место занял 85-летний ветеран шахмат Георгий Закаблук - 5 очков. Лучший результат среди ветеранов до 60 и 60+ у Вячеслава Немыкина - 5 очков и Владимира Тихоновского – 4,5 очков.

Лучший результат среди школьников у Остапа Лемешенко - 3 очка. У женщин лучший результат у Анастасии Кельбас – 3,5 очков из Глухова.