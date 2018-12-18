Облсовет проголосовал за выделение 2 млн грн для терробороны Сумщины Сегодня, 16 февраля, во время сессии областной совет выделил 2 млн грн для финансирования бригады территориальной обороны на Сумщине.

Эту сумму из свободного остатка областного бюджета депутаты направили управлению оборонной работы Сумской облгосадминистрации. Решение о внесении изменений в областной бюджет поддержали все присутствующие на сессии 50 депутатов, пишет Суспільне. По информации, указанной в проекте решения, деньги распределятся следующим образом: - 1 млн 561 тыс. грн на ремонт и обустройство помещений управления воинской части; - 439 тыс. грн для создания материально-технической базы управления воинской части. Напомним: депутаты Сумского горсовета направили 2 миллиона в поддержку местной терробороны города Сумы.