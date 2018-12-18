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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12350

Облсовет проголосовал за выделение 2 млн грн для терробороны Сумщины

Сегодня, 16 февраля, во время сессии областной совет выделил 2 млн грн для финансирования бригады территориальной обороны на Сумщине.

Эту сумму из свободного остатка областного бюджета депутаты направили управлению оборонной работы Сумской облгосадминистрации. Решение о внесении изменений в областной бюджет поддержали все присутствующие на сессии 50 депутатов, пишет Суспільне.

По информации, указанной в проекте решения, деньги распределятся следующим образом:

- 1 млн 561 тыс. грн на ремонт и обустройство помещений управления воинской части;

- 439 тыс. грн для создания материально-технической базы управления воинской части.

Напомним: депутаты Сумского горсовета направили 2 миллиона в поддержку местной терробороны города Сумы.

Общество Территориальная оборона
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