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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22192

В Сумах депутаты направили 2 миллиона в поддержку местной терробороны

Для отряда территориальной обороны из бюджета Сумской городской громады было выделено 2 млн грн.

Такое решение было принято на сессии Сумского городского совета 16 февраля. «За» проголосовали все присутствующие на сессии 32 депутата, пишет Суспільне.

Общество Территориальная оборона
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