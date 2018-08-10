В Сумах депутаты направили 2 миллиона в поддержку местной терробороны Для отряда территориальной обороны из бюджета Сумской городской громады было выделено 2 млн грн.

Такое решение было принято на сессии Сумского городского совета 16 февраля. «За» проголосовали все присутствующие на сессии 32 депутата, пишет Суспільне.