В Сумах депутаты направили 2 миллиона в поддержку местной терробороны

Такое решение было принято на сессии Сумского городского совета 16 февраля. «За» проголосовали все присутствующие на сессии 32 депутата, пишет Суспільне.
Первый заммэра Сум Михаил Бондаренко на аппаратном совещании в Сумской мэрии 7 февраля дал поручения отделу по работе с правоохранительными...
Брифинг главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого назначен на 11.00....
Сьогодні, 12 травня, на Сумщині розпочалися навчання з територіальної оборони....
Для прохождения обучения прибыло около полутысячи резервистов из Глуховского, Ямпольского, Бурынского, Путивльского районов и города Глухова....
К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....