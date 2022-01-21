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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:15326

Полицейские Лебедина задержали мужчину, который ограбил пенсионера

Толкнув пожилого мужчину на землю, злоумышленник вырвал из его рук сумку и скрылся.

Вчера в полицию с заявлением о преступлении обратился 76-летний житель Лебедина. Он рассказал, что к нему подошел незнакомец и толкнул его, от чего он упал. А в это время злоумышленник выхватил у него сумку с деньгами и личными вещами и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". За совершенное мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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