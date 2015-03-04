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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:06309

Сумской облсовет не нашел голосов, чтобы обратиться к президенту по поводу обороны Украины

Сегодня, 16 февраля, во время заседания областного совета депутаты голосовали за решение «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо посилення обороноздатності держави».

Его зачитал замглавы Сумского облсовета Валерий Исмаилов.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Сумської обласної ради до жителів області

 

В Україні з 2014 року триває війна, але останнім часом на кордонах нашої держави склалася дуже непроста обстановка.

Зовнішній ворог постійно нагнітає безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку, проводячи сухопутні й морські маневри поблизу нашої держави. Влада агресора погрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми й вимагаючи так званих «гарантій безпеки» для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав.

І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідчення тому – десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом останніх кількох тижнів.

Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом.

Ми, депутати Сумської обласної ради, повністю підтримуємо зусилля Президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також наших захисників – Збройні сили України.

Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни.

Звертаємося до жителів нашої області й усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців.

Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а також відповідний бойовий досвід, щоб у разі потреби відстояти нашу державу. Українське військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а коаліція партнерів, які надають нам підтримку, найширша з моменту проголошення незалежності. 

Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість Збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно.

Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні!

Однако «за» голосовали всего 9 депутатов.

Политика Обращение к президенту Сумской областной совет
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