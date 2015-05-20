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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кто будет отвечать за тероборону в Сумах?

Первый заммэра Сум Михаил Бондаренко на аппаратном совещании в Сумской мэрии 7 февраля дал поручения отделу по работе с правоохранительными органами, касающиеся территориальной обороны.

В частности, дать предложения по кандидатуре на должность человека, который будет отвечать за оборону. Такая должность должна быть создана по ЗУ «Об основах национального сопротивления» и Постановлению Кабмина о добровольных формированиях теробороны. Поэтому от специалистов ждут изменения в должностные инструкции на данный момент, а также видения целесообразности создания штатного структурного подразделения по вопросам организации теробороны в исполнительных органах Сумского горсовета, пишет Ваш шанс.

Также, учитывая многочисленные обращения общественных организаций по вопросу теробороны, отделу по работе с правоохранительными органами вместе с правовым управлением поручено продумать и разработать Положение по работе исполкома в данном направлении – по работе с общественными формированиями и их созданию на территории Сумской городской ТГ.

«В рамках действий по улучшению мероприятий по теробороне также поручаю отделу по вопросам ЧС и департаменту инфраструктуры города в соответствии с информацией, которую они получили во время проверки объектов укрытия (бомбоубежища, подвальные помещения для защиты населения и т.д.): разработать информацию и предоставить управляющим организациям знаки распознавания, контактную информацию организаций, которые отвечают за такие объекты; а управляющим организациям - навести порядок в защитных помещениях и подготовить их к использованию по назначению. Департаменту инфраструктуры города поручаю проанализировать необходимость ремонта таких объектов и подготовить (при необходимости) смету таких ремонтов», - подытожил чиновник.

Общество Территориальная оборона
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