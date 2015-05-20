На Сумщині розпочалися навчання з тероборони Сьогодні, 12 травня, на Сумщині розпочалися навчання з територіальної оборони.

- Саме зараз, військовозобов'язані та резервісти прибувають на пункт прийому особового складу, який було обладнано в одному із таборів поблизу міста Суми, - зазначив заступник військового комісара з територіальної оборони Сумського обласного ТЦК та СП полковник Сергій КИР'ЯН, - Також подібні пункти прийому особового складу зараз працюють в інших п'яти районах нашої області де будуть проходити навчання.

Одразу після прибуття, всі учасники зборів отримують військову амуніцію і все що необхідно для проходження навчань.

Вже на цьому тижні, після урочистого відкриття навчань, розпочнеться теоретичне і практичне відпрацювання завдань з взаємодії різних підрозділів Сумської бригади ТРО та інших силових структур: поліції, національної гвардії та прикордонних військ.

Дані навчання на території Сумської області проходять не вперше, тож учасникам вже не треба пояснювати базові засади територіальної оборони. Офіцери і сержанти здобувають нові знання, освоюють додаткові навички і, проявляючи розумну ініціативу, успішно відпрацьовують методи ефективної протидії імовірному ворогу.