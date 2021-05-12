На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов Об этом сообщил во время аппаратного совещания председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«На сегодняшний день в 27 территориальных общинах области и в Сумском областном совете состоялись сессии и рассмотрены вопросы выделения финансирования для территориальной обороны области. На сегодняшний день в поддержку территориальной обороны выделено 4 млн 130 тыс. грн», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

В то же время, как отметил глава облгосадминистрации, к сожалению, в половине общин сессии еще не состоялись. Кроме того, в Буринской и Лебединской территориальных общинах на сегодняшний день не утверждены бюджеты на 2022 год. Дмитрий Живицкий призвал руководителей Буринской и Лебединской общин оперативно собрать сессию, принять бюджет и вместе с другими общинами решить вопрос выделения средств для территориальной обороны Сумщины.