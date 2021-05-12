На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов

«На сегодняшний день в 27 территориальных общинах области и в Сумском областном совете состоялись сессии и рассмотрены вопросы выделения финансирования для территориальной обороны области. На сегодняшний день в поддержку территориальной обороны выделено 4 млн 130 тыс. грн», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
В то же время, как отметил глава облгосадминистрации, к сожалению, в половине общин сессии еще не состоялись. Кроме того, в Буринской и Лебединской территориальных общинах на сегодняшний день не утверждены бюджеты на 2022 год. Дмитрий Живицкий призвал руководителей Буринской и Лебединской общин оперативно собрать сессию, принять бюджет и вместе с другими общинами решить вопрос выделения средств для территориальной обороны Сумщины.
Сегодня, 16 февраля, во время сессии областной совет выделил 2 млн грн для финансирования бригады территориальной обороны на Сумщине....
Для отряда территориальной обороны из бюджета Сумской городской громады было выделено 2 млн грн....
Первый заммэра Сум Михаил Бондаренко на аппаратном совещании в Сумской мэрии 7 февраля дал поручения отделу по работе с правоохранительными...
Брифинг главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого назначен на 11.00....
Сьогодні, 12 травня, на Сумщині розпочалися навчання з територіальної оборони....