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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:2745

На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов

Об этом сообщил во время аппаратного совещания председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«На сегодняшний день в 27 территориальных общинах области и в Сумском областном совете состоялись сессии и рассмотрены вопросы выделения финансирования для территориальной обороны области. На сегодняшний день в поддержку территориальной обороны выделено 4 млн 130 тыс. грн», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

В то же время, как отметил глава облгосадминистрации, к сожалению, в половине общин сессии еще не состоялись. Кроме того, в Буринской и Лебединской территориальных общинах на сегодняшний день не утверждены бюджеты на 2022 год. Дмитрий Живицкий призвал руководителей Буринской и Лебединской общин оперативно собрать сессию, принять бюджет и вместе с другими общинами решить вопрос выделения средств для территориальной обороны Сумщины.

Общество Военная агрессия Территориальная оборона
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