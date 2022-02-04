В Сумах пройдет брифинг главы облгосадминистрации (трансляция)

Брифинг главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого посвящен формированию территориальной обороны в Сумской области и гражданской защиты населения
Сегодня, 4 февраля, АФФК «Сумы» сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Интера»....
Сегодня, 22 января, в Сумах пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги....
Сегодня, 21 января, на 10.00 назначена пресс-конференция главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого....
Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий говорил много, не хватило времени на вопросы....
На 13.00 сегодня назначено начало пресс-конференции главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого за 2021 год....