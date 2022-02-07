Кто из сумчан сегодня сидит без воды? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Горького, 23/1 (замена стояков и труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Кондратьева, 189 (установка счетчиков горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 70/1, ул. СКД, 38 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 58В (замена кранов горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 45 (замена кранов и стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Люблинская, 5, ул. Ковпака, 89 (замена кранов холодной воды в квартирах), ул. Нахимова, 34 (замена стояков холодной, горячей воды и счетчиков в квартирах).