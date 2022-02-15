На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 794 человек COVID-19 подтвердили у 794 человек (Конотопский р-н – 222, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 152, Сумской р-н – 283, Шосткинский р-н – 79).

По состоянию на 15 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 174 474 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3120 летальных исходов, за минувшие сутки – 15 (Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 8, Шосткинский р-н – 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 143 845 человек, из них за прошедшие сутки – 1322 (Конотопский р-н – 46, Ахтырский р-н – 262, Роменский р-н – 29, Сумской р-н – 828, Шосткинский р-н – 157).