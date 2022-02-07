В Сумах район Троицкой остался без воды

Коммунальное предприятие временное не осуществляет водоснабжение зданий, расположенных по ул. Троицкая и прилегающих к ней улицах и переулках.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Из-за порыва водопровода в пер. Институтский центр Сум остался без воды....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Барановки....