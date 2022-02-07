В Сумах район Троицкой остался без воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Коммунальное предприятие временное не осуществляет водоснабжение зданий, расположенных по ул. Троицкая и прилегающих к ней улицах и переулках. После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.