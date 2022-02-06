Юлия Джима в ТОП-10 в спринте на Олимпиаде Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх в Китае прошла спринтерская гонка у женщин.

Лучшей среди украинок стала выпускница СумГУ Юлия Джима, занявшая 8-е место. Уроженка Сум Анастасия Меркушина, которая только 4 дня назад приехала в Пекин, показала 24-й результат. Ирина Петренко сумела добежать до 40-й позиции. Спринт. Женщины 1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3 2. Эльвира Карин Эберг (0+0) +30,9 3. Доротея Вирер (0+0) +37,2 ... 8. Юлия Джима (0+1) +1:07,5 24. Анастасия Меркушина (1+0) +1:47,3 40. Ирина Петренко (2+0) +2:27,4