Юлия Джима в ТОП-10 в спринте на Олимпиаде

Лучшей среди украинок стала выпускница СумГУ Юлия Джима, занявшая 8-е место. Уроженка Сум Анастасия Меркушина, которая только 4 дня назад приехала в Пекин, показала 24-й результат. Ирина Петренко сумела добежать до 40-й позиции.
Спринт. Женщины
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3
2. Эльвира Карин Эберг (0+0) +30,9
3. Доротея Вирер (0+0) +37,2
...
8. Юлия Джима (0+1) +1:07,5
24. Анастасия Меркушина (1+0) +1:47,3
40. Ирина Петренко (2+0) +2:27,4
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