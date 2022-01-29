Штаб оборони Сумщини проведе масштабний вишкіл для цивільних

Мета заходу: практичне ознайомлення присутніх з основними базовими правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Орієнтовна кількість учасників: 500 чоловік.
Час заходу: з 12:30 до 15:00
Місце проведення: вул. Г. Кондратьєва 165/71
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