Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18180

Штаб оборони Сумщини проведе масштабний вишкіл для цивільних

У неділю, 13 лютого відбудеться вишкіл «Не панікуй, готуйся!», який організовує штаб оборони Сумської області для всіх бажаючих на території військового містечка, біля будівлі «Центру учасників бойових дій».

Мета заходу: практичне ознайомлення присутніх з основними базовими правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Орієнтовна кількість учасників: 500 чоловік.

Час заходу:  з 12:30 до 15:00

Місце проведення: вул. Г. Кондратьєва 165/71

Общество Анонс Сборы
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сегодня сумские футзалисты примут львовских (трансляция)
Сегодня 09:03

Сегодня сумские футзалисты примут львовских (трансляция)

Сегодня, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине
Сегодня 08:02

Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине

Украинцы выступят в шести видах спорта, а наши – в двух....

Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"
Вчера 09:06

Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"

20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу»....

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею
Вчера 08:33

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею

Четвертьфинальная стадия плей-офф пройдет в эти выходные в Сумах на площадке стадиона «Авангард»....

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины
Вчера 08:01

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины

В четверг, 10 февраля, состоится шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1857 человек
Сегодня 09:12
Чем закончилось перекрытие трассы Сумы – Киев в Ромнах?
Сегодня 13:34
Штаб оборони Сумщини проведе масштабний вишкіл для цивільних
Сегодня 13:18
Юлия Джима в ТОП-10 в спринте на Олимпиаде
Сегодня 13:02
В Ахтырке средние и старшие школьники возвращаются за парты
Сегодня 11:53
В Сумах завершился прием предложений на транспортный конкурс
Сегодня 11:29
За угрозы “тюкнуть” тещу кирпичом глуховчанину придется раскошелиться
Сегодня 11:11
На Сумщине будут судить банду вымогателей
Сегодня 10:49
Шосткинский лыжник занял 77-е место в Пекине
Сегодня 10:41
На Сумщине разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Максимчук
Сегодня 10:40
На Сумщине перекрыли трассу Сумы – Киев
Сегодня 10:27
В Сумах в понедельник будут проверять систему оповещения
Сегодня 10:02
view counter
view counter

Статьи

Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата
Сегодня 11:19
Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Вчера 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Вчера 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.