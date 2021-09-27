Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50426

В Украине сократили срок самоизоляции для COVID-больных

Ранее с момента появления симптомов коронавируса должно было пройти 10 дней, теперь - 5.

В Украине сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать, пишет пресс-служба Минздрава.

Основным условием такого решения является отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Общество Самоизоляция
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине несовершеннолетний нарушил самоизоляцию, матери придется заплатить штраф
21.12.2021 09:48

На Сумщине несовершеннолетний нарушил самоизоляцию, матери придется заплатить штраф

Несовершеннолетний контактировал с больным COVID-19 и был обязан соблюдать самоизоляцию....

Из-за нового штамма коронавируса для украинцев введут самоизоляцию
30.11.2021 07:39

Из-за нового штамма коронавируса для украинцев введут самоизоляцию

Власти хотят изолировать украинцев, вернувшихся из стран, где свирепствует «Омикрон»....

В Сумах целая школа на самоизоляции
11.10.2021 10:00

В Сумах целая школа на самоизоляции

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах на самоизоляции 29 классов и 5 детсадовских групп
04.10.2021 11:28

В Сумах на самоизоляции 29 классов и 5 детсадовских групп

Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга....

На Сумщине на самоизоляции 48 классов
27.09.2021 14:23

На Сумщине на самоизоляции 48 классов

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности)
Сегодня 08:28
В Сумской ОГА заявили, что Шосткинский район полностью очищен от непригодных т запрещенных пестицидов
Сегодня 17:28
В Украине сократили срок самоизоляции для COVID-больных
Сегодня 16:50
Ахтырский бойцы отличились в Харькове
Сегодня 16:47
В Сумах оперативники полиции задержали группу магазинных воров (видео)
Сегодня 16:15
Завтра вынесут приговор бывшему первому заммэра Сум
Сегодня 16:05
На Сумщине низкий уровень кислорода в водоеме спровоцировал массовое браконьерство
Сегодня 15:26
На Сумщине в ДТП погибла беременная лосиха
Сегодня 15:07
Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах
Сегодня 14:23
Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала
Сегодня 13:38
В Сумах майданят предприниматели (трансляция)
Сегодня 13:34
Какие громады Сумщины в «антирейтинге» по заболеваемости СOVID-19?
Сегодня 13:31
view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
Сегодня 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Сегодня 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Сегодня 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
Вчера 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.