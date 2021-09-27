В Украине сократили срок самоизоляции для COVID-больных

В Украине сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать, пишет пресс-служба Минздрава.
Основным условием такого решения является отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.
Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.
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