На Сумщине несовершеннолетний нарушил самоизоляцию, матери придется заплатить штраф

Было установлено, что молодой человек такое требование проигнорировал и самовольно покинул место жительства. Своими действиями несовершеннолетний совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. Но так как правонарушитель еще не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, нести наказание за его действия пришлось матери.
По решению местного суда женщина заплатит 850 гривен штрафа. В судебном заседании она, кстати, полностью признала свою вину, пишет yampil.info.
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