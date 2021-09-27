На Сумщине несовершеннолетний нарушил самоизоляцию, матери придется заплатить штраф Несовершеннолетний контактировал с больным COVID-19 и был обязан соблюдать самоизоляцию.

Было установлено, что молодой человек такое требование проигнорировал и самовольно покинул место жительства. Своими действиями несовершеннолетний совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. Но так как правонарушитель еще не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, нести наказание за его действия пришлось матери.

По решению местного суда женщина заплатит 850 гривен штрафа. В судебном заседании она, кстати, полностью признала свою вину, пишет yampil.info.