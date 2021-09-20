В Сумах целая школа на самоизоляции

По ее словам, в сумских школах 51 класс и 6 групп в детсадах на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом. В том числе вся школа № 2 ушла на самоизоляцию, и там проводится дистанционное обучение в связи с обострением эпидемической ситуации. На прошлой неделе там прошли дезинфекционные мероприятия.
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