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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:001193

В Сумах целая школа на самоизоляции

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в сумских школах 51 класс и 6 групп в детсадах на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом. В том числе вся школа № 2 ушла на самоизоляцию, и там проводится дистанционное обучение в связи с обострением эпидемической ситуации. На прошлой неделе там прошли дезинфекционные мероприятия.

Общество Дистанционное образование Самоизоляция Школа №2
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