В Сумах на самоизоляции 29 классов и 5 детсадовских групп Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга.

По ее словам, на сегодня в дошкольных заведениях на самоизоляции находятся 5 групп – это 63 ребенка. Болеют коронавирусом 7 детей и 5 работников. В заведениях общего среднего образования заболело 10 работников и 50 учеников – 29 классов или 823 человека на самоизоляции.