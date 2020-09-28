В Сумах на самоизоляции 29 классов и 5 детсадовских групп

По ее словам, на сегодня в дошкольных заведениях на самоизоляции находятся 5 групп – это 63 ребенка. Болеют коронавирусом 7 детей и 5 работников. В заведениях общего среднего образования заболело 10 работников и 50 учеников – 29 классов или 823 человека на самоизоляции.
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова....
Об этом сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга....