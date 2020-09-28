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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на самоизоляции 29 классов и 5 детсадовских групп

Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга.

По ее словам, на сегодня в дошкольных заведениях на самоизоляции находятся 5 групп – это 63 ребенка. Болеют коронавирусом 7 детей и 5 работников. В заведениях общего среднего образования заболело 10 работников и 50 учеников – 29 классов или 823 человека на самоизоляции.

Общество Самоизоляция
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