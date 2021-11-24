Из-за нового штамма коронавируса для украинцев введут самоизоляцию

Пока это касается только туристов, прибывших из стран Южной Африки. Но в МОЗ могут расширить список таких государств.
«На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней», – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он также обнародовал список стран, после возвращения из которых украинцам придется отправиться на самоизоляцию. Это:
Южно-Африканская Республика;
Республика Ботсвана;
Зимбабве;
Намибия;
Королевство Лесото;
Королевство Эсватини;
Республика Мозамбик.
К слову, это касается только тех путешественников, которые провели в Южной Африке более 7 дней.
Украинцам рекомендуют не ездить в семь стран Африки из-за нового коронавируса. В МИД добавили, что находящиеся на территории указанных стран украинцы должны четко соблюдать противоэпидемические требования.
Справка: Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышенный.
Ученые утверждают, что мутации этого COVID-штамма могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться и затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.
Кроме того, по меньшей мере, две мутации этого варианта COVID-19 увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.
26 ноября первый случай заражения новым вариантом коронавируса был зафиксирован в Европе. Инфицированным новым штаммом COVID-19 оказался человек, приехавший в Бельгию из-за границы.
Впоследствии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «Омикрон» и квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство. Согласно данным ВОЗ, «Омикрон» имеет много мутаций и риск повторного заражения очень высок.
Ряд стран уже вводят карантинные ограничения из-за штамма «Омикрон». Запрещаются также поездки в Южную Африку и въезд из этого региона иностранцев.
Источник: Новости Ю
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