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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 07:39185

Из-за нового штамма коронавируса для украинцев введут самоизоляцию

Власти хотят изолировать украинцев, вернувшихся из стран, где свирепствует «Омикрон».

Пока это касается только туристов, прибывших из стран Южной Африки. Но в МОЗ могут расширить список таких государств.

«На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней», – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также обнародовал список стран, после возвращения из которых украинцам придется отправиться на самоизоляцию. Это:

Южно-Африканская Республика;

Республика Ботсвана;

Зимбабве;

Намибия;

Королевство Лесото;

Королевство Эсватини;

Республика Мозамбик.

К слову, это касается только тех путешественников, которые провели в Южной Африке более 7 дней.

Украинцам рекомендуют не ездить в семь стран Африки из-за нового коронавируса. В МИД добавили, что находящиеся на территории указанных стран украинцы должны четко соблюдать противоэпидемические требования.

Справка: Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышенный.

Ученые утверждают, что мутации этого COVID-штамма могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться и затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.

Кроме того, по меньшей мере, две мутации этого варианта COVID-19 увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.

26 ноября первый случай заражения новым вариантом коронавируса был зафиксирован в Европе. Инфицированным новым штаммом COVID-19 оказался человек, приехавший в Бельгию из-за границы.

Впоследствии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «Омикрон» и квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство. Согласно данным ВОЗ, «Омикрон» имеет много мутаций и риск повторного заражения очень высок.

Ряд стран уже вводят карантинные ограничения из-за штамма «Омикрон». Запрещаются также поездки в Южную Африку и въезд из этого региона иностранцев.

Источник:  Новости Ю

Общество Коронавирус Омикрон Самоизоляция
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