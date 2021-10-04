Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:2558

Изменились карантинные правила для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Внесены соответствующие изменения в постановление правительства №1236.

Кабинет министров внес соответствующие изменения в свое постановление №1236 на сегодняшнем заседании правительства, которыми отменяется требование об обязательной самоизоляции и установке приложения «Вдома» или обсервации для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении. Об этом сообщает lenta.ua.

«Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса», – сообщили в Минздраве.

Также отменен запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Граждане Украины, которые находились в этих странах более семи дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также была отменена.

Общество Ковронавирус Самоизоляция
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