За 2021 год Госэкоинспекция Сумщины насчитала почти 181 миллион гривен экологического ущерба В течение 2021 года Государство экологическая инспекция в Сумской области провело 1553 проверки соблюдения требований природоохранного законодательства (842 плановых и 711 внеплановых).

По результатам осуществленных мер за выявленные нарушения составлено 1566 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 520 542 грн.

Больше всего нарушений было зафиксировано в сфере обращения с отходами и опасными химическими веществами. Экоинспекторы составили 575 соответствующих административных материалов на 150 тыс. грн. штрафов. Еще 329 выявленных нарушений предприятия и органы местного самоуправления были допущены во время водопользования и водоотвода, за что совокупно уплатили 36,7 тыс. грн. штрафов. Тройку «лидеров» наиболее частых нарушений закрывают нарушения в сфере охраны и рационального использования объектов растительного мира – за год к ответственности привлечены 202 нарушителя на общую сумму штрафов 153 тыс. грн.

Кроме того, в течение 2021 года экоинспекторы насчитали 180 798 079 грн. ущерба, причиненного государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства на территории Сумской области. Следует отметить, что наибольшая сумма ущерба была причинена вследствие нарушения требований законодательства об охране и рациональном использовании земельных ресурсов – 117,47 млн грн. Ущерб, причиненный водным ресурсам, составил 53,86 млн грн. Еще 4,15 млн грн ущерб начислен за самовольный поруб лесных и других насаждений; 2,04 млн грн – за самовольное пользование недрами; 1,2 млн грн – за загрязнение атмосферного воздуха; 1,6 млн грн ущерба нанесено природно-заповедному фонду; и 0,4 млн грн составляют ущерб, причиненный животному миру и водным биоресурсам вследствие браконьерских действий.

Всего в прошлом году Инспекция предъявила 173 претензии на добровольное возмещение ущерба, а в правоохранительные органы направила 55 материалов с признаками уголовных правонарушений.