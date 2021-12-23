В Сумах мошенник выдурил у пенсионерки 40 тысяч гривен Чтобы обогатиться злоумышленник, использовав известную мошенническую схему с «внуком», якобы кого-то избившим и попавшим в полицию, добился того, что заставил 82-летнюю сумчанку отдать ему 26 000 гривен и 500 долларов США.

Днем в Сумское районное управление полиции с заявлением о преступлении обратилась 82-летняя женщина. Прибывшим на вызов правоохранителям потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сыном ее племянника и сказал, что он ударил незнакомого парня, который упал и потерял сознание. Теперь во избежание уголовной ответственности нужно собрать большую сумму и передать деньги его родителям на лечение сына.

Женщина поверила злоумышленнику, и собрав все деньги, которые откладывала «на смерть», отдала их неизвестному мужчине, пришедшему к ней домой буквально через полчаса после звонка. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка позвонила по телефону родственнице и в разговоре с ней выяснила, что попала в ловушку мошенников.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности мошенника и его местонахождение.

Правоохранители еще раз предостерегают жителей области от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми.

Полиция обращает внимание граждан: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы устроили ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или нуждаются в немедленном лечении, и для их спасения необходимы значительные суммы денег – знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре, позвоните родным, выясните действительно ли им нужна ваша помощь и какая именно. Ни в коем случае не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Всегда помните, только ваша внимательность и осмотрительность убережет вас от финансовых потерь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.