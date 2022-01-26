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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31219

Какие громады Сумщины в «антирейтинге» по заболеваемости СOVID-19?

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации глава ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что руководство громад, в которых коронавирус «свирепствует» больше всего, должны больше работать по проведению вакцинации и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщил главный санитарный врач области Владимир Збаражский, по распространению COVID-19 первое место занимает Сумской район – показатель составляет 2061 на 100 тыс. населения. Лидерами в районе является Нижнесыроватская сельская громада, Сумская, Верхнесыроватская, Степановская, Хотинская – тоже более 2 тыс. на 100 тыс. населения. Кроме того, в Сумском районе самое высокое среди всех районов распространение коронавируса среди детей 6-9 лет. Только в Сумах в этой категории заболело 76 человек.

На втором месте по распространению болезни занимает Ахтырский район. Самый высокий уровень – в Тростянецкой громаде (1484 на 100 тыс.). Также в антирейтинге – Боромлянская, Грунская, Великописаревская, Кириковская громады.

В Конотопском районе наивысшее распространение в Бурынской громаде, а в Шосткинском районе – Дружбовская и Знобь-Новгородская громады.

Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Анатолий Котляр добавил, что на сегодня в области сделано всего 885 419 прививок; прививалось 444 847 человек (50,1% взрослого населения), в том числе 425 891 – двумя дозами. 123 человека дополнительной дозой, 14 558 – третьей (бустерной) дозой.

Общество Коронавирус
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