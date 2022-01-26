Сумская биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпийских играх

В ней принимали участие трое украинок: Юлия Джима стала 10-й, Ирина Петренко 11-й, а сумчанка Валентина Семеренко после двух стрельб сошла с дистанции, на дистанции третьего круга спортсменка неважно себя почувствовала и вынуждена была сойти с дистанции, до этого занимая позиции в топ-тридцатке.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Дениз Херрманн, Германия (0+0+1+0) 44:12,7
2. Анаис Шевалье-Буше, Франция (0+0+0+1) +9,4
3. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (1+0+0+1) 15,3
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10. Юлия Джима (0+1+0+1) +1:21,7
11. Ирина Петренко (0+0+0+0) +1:29,5
DNF. Валя Семеренко (0+1+...)
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