Сумская биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпийских играх Сегодня, 7 февраля, в Пекине проходит биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км с 4 огневыми рубежами.

В ней принимали участие трое украинок: Юлия Джима стала 10-й, Ирина Петренко 11-й, а сумчанка Валентина Семеренко после двух стрельб сошла с дистанции, на дистанции третьего круга спортсменка неважно себя почувствовала и вынуждена была сойти с дистанции, до этого занимая позиции в топ-тридцатке. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Дениз Херрманн, Германия (0+0+1+0) 44:12,7

2. Анаис Шевалье-Буше, Франция (0+0+0+1) +9,4

3. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (1+0+0+1) 15,3

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10. Юлия Джима (0+1+0+1) +1:21,7

11. Ирина Петренко (0+0+0+0) +1:29,5

DNF. Валя Семеренко (0+1+...)

DNS. Дарья Блашко