В Сумах 72% стационарных больных COVID-19 были непривиты За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 13%.

По ее словам, за неделю количество активных больных увеличилось на 20% - 11 637 (неделей ранее – 9329), в том числе 1022 ребенка. За неделю заболело 4564, в том числе 291 ребенок и 41 медработник. Увеличилось число летальности среди взрослых на 33% - 24 за неделю (16). Показатели заболеваемости среди детей стабилизировались и даже на 26% уменьшилось количество активно болеющих. За неделю выздоровело 2242 человека, в том числе 650 детей и 11 медработников.

В городских больницах возросло количество пациентов на 15% - 276 человек (неделей ранее 233), в том числе 229 взрослых (165). Занято 46% коек (33%), выделенных для госпитализации взрослого населения. И 47 детей (68), занято 35% коек. Среди 229 взрослых, которые лечатся в стационарах, 72% невакцинированы. Среди тех, кто требует интенсивной терапии и требуют вентиляции легких - 99% невакцинированы.

На сегодня свободных коек для госпитализации взрослых 271 (335), для детей – 78 (67), все обеспечены кислородом. В больницы областного подчинения на прошлой неделе госпитализированы 119 сумчан (111), из них 6 в палатах интенсивной терапии ( , 6 – на ИВЛ (6).