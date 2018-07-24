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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:451997

В Сумах разберутся с загадочным объектом в сквере в районе Альтанки

По словам первого заммэра Сум Михаила Бондаренко, 4 февраля в Интернете появилась информация об узаконивании объекта недвижимости, который находится в историческом ареале Сум – в сквере «Альтанка».

«Непонятно, о каком объекте идет речь, и непонятно его назначение. Это историческая зона, где мы в соответствии с общественным обсуждением планируем устроить исторический комплекс памяти основателей Сум», - заявил он. А также обратился к горинспекции ГАСКа и департаменту обеспечения ресурсных платежей (предоставление в аренду и собственность земельных участков и имущества) с поручением выяснить: что это за объект недвижимости, каким образом на него были оформлены права, проанализировать законодательные основания и при необходимости обратиться в правоохранительные органы, окружную прокуратуру – на предмет установления правовых оснований и законности такого объекта и процедуры, пишет Ваш шанс.

Напомним, что до этого времени в сквере «Альтанка» было известно лишь о двух объектах, право на которые могли оформить предприниматели. Это киоск недалеко от памятника Харитоненко и в другом конце сквера, почти на ул. Гагарина,– летняя площадка. Об одном из этих ли объектов идет речь или появился новый – скоро узнаем.

Общество Альтанка
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