На Сумщине прогнозируют весеннюю погоду В начале недели погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты циклона с севера.

Ожидается неустойчивая, более теплая обычной погода.

7 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь), на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -1..+4°С.

8 февраля: облачно, снег, мокрый снег, днем с дождем, местами: налипание мокрого снега, гололедица, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -2...+3°С.

9 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -3..+2°С.

В начале недели погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты циклона с севера.