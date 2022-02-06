Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 18 февраля, в Сумах ожидаются сильный ветер и снег с дождем.

В течение суток будет облачно, ночью дождь, днем небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью порывы 15–20 м/с. Столбики термометров будут показывать 2–4°С тепла.