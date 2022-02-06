Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно, ночью дождь, днем небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью порывы 15–20 м/с.
Столбики термометров будут показывать 2–4°С тепла.
Сумской областной гидрометцентр спрогнозировал погоду на три ближайших дня....
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В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы....
9 февраля погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона....
В начале недели погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты циклона с севера....