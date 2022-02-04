На Сумщине ожидается потепление Сумской областной гидрометцентр спрогнозировал погоду на три ближайших дня.

16 февраля: в Сумской области под влиянием периферии антицикона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -2..+3°С.

17 февраля: котловина и атмосферный фронт циклона над Балтикой принесет повышение температуры и небольшие осадки (дождь и мокрый снег), на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +1..+6°С.

18 февраля: облачно, ночью осадки (дождь и мокрый снег), днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем +2..+7°С.