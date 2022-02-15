На Сумщині очікують сильні заморозки Найближчими днями на Сумщині очікується холодніша звичайної, без істотних опадів погода.

За даними Сумського обласного центру з гідрометеорології, на Сумщині очікується холодніша звичайної. 4 травня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6..+11°, вдень +13..+18°. 5 - 6 травня: Малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки 0..-5°, вдень +11..+16°.