На Сумщині очікують сильні заморозки

За даними Сумського обласного центру з гідрометеорології, на Сумщині очікується холодніша звичайної.
4 травня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6..+11°, вдень +13..+18°.
5 - 6 травня: Малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки 0..-5°, вдень +11..+16°.
Про це повідомляє Сумський гідрометцентр....
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