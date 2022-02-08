Что прогнозируют сумчанам синоптики на выходные? На выходных погода в Сумской области будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, ожидается аномально теплая, неустойчивая погода.

19 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -4..+1°С, днем +1..+6°С. 20 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +3..+8°С.