Что прогнозируют сумчанам синоптики на выходные?

19 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -4..+1°С, днем +1..+6°С.
20 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +3..+8°С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 18...
Сумской областной гидрометцентр спрогнозировал погоду на три ближайших дня....
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В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы....
9 февраля погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона....