В Сумах водитель сломал руку пассажирке, вытолкав ее из маршрутки Несчастливым стал день Крещения Господня для одной из сумчанок. Из-за конфликта с водителем маршрутки №2 она сломала кисть руки.

Женщина утром ехала по маршруту Прокофьева - Ковпака. До конечной остановки машина не доехала метров пятьдесят, и водитель сказал пассажирам, чтобы они выходили. Женщина не согласилась и попросила водителя довезти до остановки, так как бордюры были завалены снегом после очистки дороги трактором. Водитель разозлился, правда, закрыл двери и проехал еще несколько метров, снова открыл дверь и потребовал, чтобы пассажиры вышли. А потом, по словам женщины, просто дернул ее за пальто и начал выталкивать из маршрутки. Она схватилась за двери, но силы были явно не равны, «джентльмен» ее все-таки вытолкнул. Женщина упала на дорогу и сломала кисть, да еще и пальто порвала. Водитель же спокойно закрыл двери, напоследок еще и пригрозив женщине, и поехал, не обращая внимания на ее крики. Спасибо, не переехал ее вовсе, пишет Ваш шанс.

Сумчанка добралась до травмпункта в 1-ю клиническую больницу, здесь ей наложили гипс на кисть руки и два пальца, а ее дочь вызвала полицию. Полицейские приехали, по этому факту следственный отдел Сумского райотдела полиции начал досудебное расследование по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), которая предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок. Ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Прокомментировал этот случай и начальник горотдела транспорта Сумского горсовета Сергей Яковенко:

- Мы связались с перевозчиком, который проведет служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента. По результатам расследования будем принимать соответствующие меры.

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Сложность в том, что пострадавшая не видела номера машины. Вся надежда на то, что она запомнила обидчика и, если полицейские будут проводить опознание, его узнает. Но есть еще и перевозчик, которому подобные «сюрпризы» от своего водителя незадолго до транспортного конкурса (исполком объявил его 26 января, а заседание конкурсного комитета запланировано на 3 марта) вовсе ни к чему. Так что, возможно, публично результаты служебного расследования не будут озвучены, а с пострадавшей попытаются договориться. Чем закончится эта история, посмотрим...