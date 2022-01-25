Сумские атлеты отличились на домашнем чемпионате Украины

Сумские легкоатлеты в общем зачете заняли пятое место, уступив только киевлянам, житомирянам, днепрянам и харьковчанам. Правда, не все победы вошли в командный зачет.
Среди ДЮШС лучшей в Украине стала областная ДЮСШ, 4-е место заняла Роменская ДЮСШ им. Гречаного.
А чемпионами Украины стали Никита Маслюк в беге на 60 м и прыжках в длину и Максим Романов в беге на 400 м, который к тому же взял «серебро» в беге на 200 м. «Бронза» досталась Елизавете Земляникиной в беге на 200 м и 60 м с барьерами, Милене Смоленской в беге на 800 м, Александру Титаренко в толкании ядра.
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