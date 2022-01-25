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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти автомобиль (видео)

5 февраля в 11:51 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании гаража по ул. Курлука в г. Глухов.

На место происшествия выезжал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в гараже растопили «буржуйку» и оставили без присмотра. О происшествии сообщил случайный прохожий. Прибыв на место вызова, с помощью механизированного инструмента пожарные осторожно отворили дверь гаража. Огнем была охвачена кровля на площади до 34 кв. м, деревянная облицовка стен на площади до 16 кв. м, вещи домашнего обихода. Также в гараже находился автомобиль, который спасатели оперативно вытолкали на улицу.

В 12:07 – пожар локализовали, а в 12:58 – пожар ликвидировали.

Всего на месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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