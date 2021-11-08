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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские волейболисты проиграли в Тернополе

4-6 февраля проходят матчи 5-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДГУ» в Тернополе играла против луцкого «Олюртранса-ЛНТУ» местной команды «ДСО-ЗУНУ-Динамо». Обе игры завершились «сухими» победами соперников 3:0.

После 5 туров сумчане имеют 2 победы и 7 поражений и занимают 12-е из 14-ти место в турнирной таблице.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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