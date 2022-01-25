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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:59208

У Сумах вшанували пам’ять убитих 80 років тому місцевих євреїв

У Сумах вшанували пам’ять єврейського населення, яке в лютому 1942 року в місті масово знищували нацисти.

Представники єврейської громади, влади міста та області зібрались на Центральному кладовищі біля присвяченого тим подіям пам’ятного знаку.

«Це місце є показовим, прикладом того, які страшні трагедії можуть відбуватися в історії людства. Ця тема мені близька: я онука солдата, який загинув у 1943 році, мене виховувала бабуся – солдатська вдова, моя мама¬ – дитина війна. Тема Голокосту мені також близька: я навчалася в класі з поглибленим вивченням математики, де більшість учнів були представниками єврейської національності. Мене завжди переконували вчителі в тому, що пам’ять треба берегти і ця трагедія не повинна ніколи повторитися в історії людства. Ці настанови стали мої глибокими переконаннями Той, хто має любов у серці та розум у голові, не може творити те, що непритаманне людській природі», – наголосила заступник міського голови Тамара ІЩЕНКО.

Головний рабин Сум Єхієл ЛЄВІТАНСКІ прочитав поминальну молитву за загиблими. Він закликах усіх пам’ятати про трагедію Голокосту та творити в ім’я пам’яті добро, завдяки якому цей світ ставатиме людянішим.

«Сутність цієї молитви в тому, що ми пам’ятаємо цих людей через наші дії, через те, що живемо тим життям, яке їм не дісталося. Коли ми додаємо в наші життя якісь добрі справи, тим самим робимо щось добре в честь цих людей, вони живуть далі через нас і ми робимо цей світ кращим, щоб таке не повторилося. Треба робити щось хороше для наших сусідів, близьких, усіх, хто поруч із нами. Кожна добра справа – це як хвиля, яка поширюється і робить світ кращим», – зазначив рабин.

Олена ПРИЙМАЧ, яка займається вивченням історії геноциду євреїв на Сумщині, розповіла, що загалом у місті в той період знищили понад 200 осіб. Точної цифри встановити не вдалося, адже в деяких випадках зазначалося лише прізвище родини.

Общество
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