Ночью на Сумщине сбили пешехода В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера по ул. Калинина в селе Самотоевка на Краснопольщине 29-летний пешеход был доставлен в больницу.

Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.