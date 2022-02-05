Ночью на Сумщине сбили пешехода

Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
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