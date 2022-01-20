В Сумах водителю, который пьяным совершил смертельное ДТП, грозит до 10 лет Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Речь идет о трагедии, произошедшей 6 ноября 2021 года около 21 часа в селе Нижнее Песчаное. Двигаясь по улице Центральной, водитель автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего произошла опрокидывание авто. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля. Пострадали еще двое пассажиров 14-ти и 15-ти лет, старший получил тяжкие телесные повреждения. Согласно выводу медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.