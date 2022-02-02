В Тростянце на пожаре спасли мужчину

По вызову был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
О пожаре сообщили соседи, увидевшие сильный дым, выходящий из окон и из-под кровли дома. На момент прибытия спасателей внутри дома горели вещи домашнего обихода, также огонь начал распространяться на кровлю. Пожарный-спасатель Дмитрий Ризнык не теряя ни секунды попал в горящее жилье. В задымленной комнате он обнаружил мужчину без сознания, которого, взяв на руки, поднес к окну и передал своим коллегам. На улице спасатели привели в сознание мужчину, 1973 г.р., и передали работникам скорой для дальнейшей госпитализации.
В 13:27 этот пожар локализовали, в 14:51 – ликвидировали. По предварительным выводам специалистов к пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В данной ситуации благодаря прапорщику службы гражданской защиты Дмитрию Ризныку жизнь человека удалось спасти, однако есть немало примеров, когда игнорирование элементарных требований безопасности приводит к пожарам с трагическими последствиями. Поэтому спасатели еще раз призывают граждан сознательно относиться к выполнению правил пожарной безопасности.
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