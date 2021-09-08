На Сумщине предпринимателя подозревают в незаконной вырубке деревьев на полмиллиона

В ходе следствия установлено, что в июне прошлого года между Кролевецким городским советом и указанным предпринимателем заключен договор на удаление самосеяющейся поросли, кустарников, аварийных деревьев исключительно в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования Кролевец – Добротово – Терехово.
Под предлогом выполнения данного договора предприниматель дал указание подчиненным работникам на спиливание деревьев, смежных с автодорогой, которые не были указаны в договоре. Следовательно, работники по указанию предпринимателя незаконно спилили 77 деревьев.
Противоправными действиями предпринимателя, согласно заключению экспертизы, окружающей среде причинен ущерб на общую сумму почти 550 тыс. грн.
Следователями полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении физическое лицо-предприниматель в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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