На Сумщине в заказнике поймали нелегального лесоруба Полицейские прекратили вырубку деревьев в природно-заповедном фонде.

Вчера сотрудники полиции Лебедина обнаружили 35-летнего местного жителя, совершавшего незаконную порубку деревьев на территории общезоологического заказника местного значения «Кудановские болота».

Полицейские прекратили незаконную деятельность злоумышленника, но тот уже успел спилить четыре дерева осины. Древесина и бензопила с места происшествия были изъяты. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесенного своими действиями правонарушителем.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 25 500 до 34 000 гривен или ограничением свободы сроком от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.