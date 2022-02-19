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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в заказнике поймали нелегального лесоруба

Полицейские прекратили вырубку деревьев в природно-заповедном фонде.

Вчера сотрудники полиции Лебедина обнаружили 35-летнего местного жителя, совершавшего незаконную порубку деревьев на территории общезоологического заказника местного значения «Кудановские болота».

Полицейские прекратили незаконную деятельность злоумышленника, но тот уже успел спилить четыре дерева осины. Древесина и бензопила с места происшествия были изъяты. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесенного своими действиями правонарушителем.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 25 500 до 34 000 гривен или ограничением свободы сроком от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

Право Вырубка деревьев
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