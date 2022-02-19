На Сумщине в заказнике поймали нелегального лесоруба

Вчера сотрудники полиции Лебедина обнаружили 35-летнего местного жителя, совершавшего незаконную порубку деревьев на территории общезоологического заказника местного значения «Кудановские болота».
Полицейские прекратили незаконную деятельность злоумышленника, но тот уже успел спилить четыре дерева осины. Древесина и бензопила с места происшествия были изъяты. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесенного своими действиями правонарушителем.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 25 500 до 34 000 гривен или ограничением свободы сроком от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
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