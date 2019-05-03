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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суми запрошують юні таланти України до участі в конкурсі «Віртуози Сумщини»

Відділ культури та дитяча музична школа № 1 запрошують юні таланти України до участі у Всеукраїнському конкурсі юних виконавців на народних музичних інструментах «Віртуози Сумщини».

У конкурсі можуть брати участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, студій музичного виховання, загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів Сумщини та інших областей України.

Творче змагання відбуватиметься в трьох вікових групах (молодша – до 9 років (включно), середня – з 10 до 12 років, старша – з 13 до 16 років) у номінаціях «Баян», «Акордеон», «Гітара», «Бандура» (вокалісти), «Бандура» (інструменталісти), «Домра», «Балалайка»

Заявки на конкурс приймаються до 25 березня 2022 року (включно).

Конкурсі прослуховування проходитимуть дистанційно.

Підбиття підсумків та проведення Гала-концерту (дистанційно трансляцією на сторінці конкурсу в Facebook) планується на 15 квітня 2022 року.

Організатори конкурсу «Віртуози Сумщини» ставлять собі за мету виявлення та підтримку талановитої молоді, реалізацію творчого потенціалу юних обдарувань, популяризацію мистецтва гри на народних музичних інструментах, привернення уваги суспільства до ролі культури та мистецтва у вихованні юні. Також серед цілей вдосконалення професійної майстерності виконавців на народних музичних інструментах, обмін досвідом роботи викладачів шкіл естетичного виховання дітей, подальший творчий обмін музичним репертуаром та удосконалення методик навчання гри на народних музичних інструментах, розвиток культурних зв’язків, духовного збагачення та творчого росту молодих талантів, обмін педагогічним та виконавським досвідом, стимулювання діяльності та підвищення рівня виконавської майстерності, розвиток естетичних смаків молодого покоління.

Детальна інформація про конкурс за цим посиланням

Досуг Музыкальный конкурс
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